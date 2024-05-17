TOKİ evlerindeki sorunlar bitmiyor: Danişmentgazi 3. etap TOKİ'de 2 yıl önce yapılan altyapı çöktü

6 Şubat depremlerinde dayanıklılık sınavlarından geçen TOKİ'nin Sivas Danişmentgazi'deki binalarından şikayetler geliyor. 2 yıl önce yapılan kanalizasyon alt yapısı çöktü.

Editör: Lale Delidağ
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6 Şubat depremlerinde dayanıklılık sınavlarından geçen TOKİ'nin Sivas Danişmentgazi'deki binalarından şikayetler geliyor. 2 yıl önce yapılan kanalizasyon alt yapısı çöktü. Vatandaşlar kalitesi düşük malzemelerin kullanıldığını belirten hak sahipleri tesisat sorunları yaşandığını da söyledi. TOKİ ise "Sorunların giderileceğini açıkladı.

Alt yapı çöktü, evlerde kalitesiz malzeme kullanıldı. Vatandaş yeni ev alır almaz birçok sorunla karşılaştı.

Burası Sivas Danişmentgazi 3. Etap TOKİ konutları... Yaklaşık 2 yıl önce yapılan alt yapı çöktü. Bir anda sokaklar inşaat alanına döndü.

Altyapı sorunlarının yanı sıra binaların içlerinde de bir çok eksilik göze çarpıyor. Mutfak dolapları ile duvarların nemlendiği görüldü. K

Haber Optimum'a konuşan vatandaşlar, yaşadıkları sıkıntıları anlattı.

Bazı binaların da dış cephesinde dökülmeler dikkat çekiyor.

TOKİ yetkilileri şikayetlerle ilgili Ulusal'a Kanal'a açıklama yaptı. Tespit edilen eksik ve kusurların düzeltildiğini, sorunlu altyapı hatlarının onarılarak yol üstü kaplama imalatlarına başlandığını belirtti.

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# toki # altyapı
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