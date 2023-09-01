Tripolis Antik Kentte çıkan örtü yangını panik yarattı!

Denizli'nin Buldan ilçesinde kazı çalışmalarının devam ettiği Tripolis Antik Kentinde çıkan örtü yangını, yapılan zamanında müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Tripolis Antik Kentte çıkan örtü yangını panik yarattı!
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Yangın, Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bölgede geçmişi çağlar öncesine dayanan ve halen kazı çalışmalarının devam ettiği Tripolis Antik Kentinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tripolis Antik Kentte çıkan örtü yangını panik yarattı! - Resim : 1

İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Buldan Şubesi ekipleri sevk edildi. Bölgedeki yangının söndürülme çalışmalarına vatandaşlar ve kazı çalışanları tarafından da destek verildi. 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tripolis Antik Kentte çıkan örtü yangını panik yarattı! - Resim : 2

 

 YANGINLARIN SEBEBİ DİKKATSİZLİK!

Tripolis Antik Kentin, Buldan'ın gözbebeği olduğunu dile getiren Yenicekent Mahalle Muhtarı Musa Çakır, “Vatandaşlarımızdan özellikle bağ kenarlarından ve bu bölgeden geçerken çok dikkat etmeleri gerektiğini rica ediyorum. Yaz aylarında dikkatsizlik sonucunda çıkan bir ateş çok büyük yangınlara sebep olabiliyor. Yaşadığımız yangında itfaiye personeli, vatandaşlarımız ve çalışanlarımızla birlikte büyük fedakarlık göstererek yangını büyümeden söndürdük. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Tripolis Antik Kentte çıkan örtü yangını panik yarattı! - Resim : 3

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