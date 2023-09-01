İstanbul'da elektrik fırtınası! Vatandaşlar paniğe kapıldı

İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan elektik fırtınası gökyüzünü aydınlattı. Vatandaşlar yaşanan doğa olayını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

İstanbul'da elektrik fırtınası! Vatandaşlar paniğe kapıldı
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İstanbul'da elektrik fırtınası geceyi aydınlattı.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde elektrik fırtınası görüldü.

Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu.

Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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