İstanbul'da elektrik fırtınası! Vatandaşlar paniğe kapıldı

İstanbul'da elektrik fırtınası geceyi aydınlattı.

İstanbul'da beklenen gök gürültülü sağanak yağış öncesi gece saatlerinde boğaz kesimi ile kuzey bölgelerinde ağırlıklı olmak üzere, gökyüzünde elektrik fırtınası görüldü.

Genellikle yağış öncesi kuru havalarda görülen elektrik fırtınası, bazı vatandaşları korkuttu.

Bulutların içinde, ışık gösterilerini andıran doğa olayı, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.