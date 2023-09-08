Turist sayısı 10 milyonu geçti! Peki esnaf ne diyor?

Kent turizminin simgesi tarihi Kaleiçi’nin esnafına göre, verimsiz bir sezon geldi geçti. Ardında da yığınla borç bıraktı.



Turist sayısındaki rakamlar rekor dese de, yüksek sezonda bile işler beklendiği gibi gitmedi. Turistlerin, Türk Lirası karşısında paraları değer kazandı ancak bu durum alışverişe yansımadı. Turist sayısı arttı ama esnafa göre nitelik düştü.



Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün verilerine göre, 1 Ocak-22 Ağustos tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022 yılına göre yüzde 20 arttı, 10 milyon 64 bin 782 oldu.



Bu sayı ile Antalya, turizmde rekorlar yılı olan 2019’u geride bıraktı. O yılın aynı döneminde hava yoluyla 10 milyon 5 bin 325 turist kente ulaşmıştı. Sektör temsilcileri bu oranda bir iyileşme olmadığını söylüyor. Peki turizm esnafı bu hareketlilikten payını alıyor mu?

Kent turizminin ana damarı tarihi Kaleiçi'nde turizm esnafının yüzü gülmüyor.

ESNAFIN AYAKTA KALMASI GÜNDEN GÜNE ZORLAŞIYOR

Turizm esnafına göre, verimsiz bir sezon geldi geçti. Ardında da yığınla borç bıraktı.

Esnaf, yerel yöneticilerden tarihi mekânlara bakım ve onarım konusunda da özen bekliyor. Kaleiçi'nin dik ve yokuşlu Arnavut taşlı yollarını saran kaygan taş döşemeler zamanla yerinden çıkıp, yolu tehlikeli hale getirdi.





