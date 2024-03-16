Türkiye rekor kırdı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı. Türkiye'nin arkeolojik çalışma sayısı konusunda dünya rekoru kırdı.

Mehmet Nuri Ersoy, Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi'nin açılışında konuştu:

Antalya'yı merkeze alan Türk Arkeoloji Tarihinin Altın Çağı-Geleceğe Miras projesi kapsamında, arkeolojik çalışma sayısının, yıllık 720'ye yükseltildiğini belirten Ersoy, bu sayının dünyaca bir rekor olduğunu belirtti.

Şu anda dünyada bir yıl içinde en çok kazı ve kurtarma çalışması yapılan ülkenin Türkiye olduğunu dile getiren Ersoy, bu sayının 2024 yılında 750'ye, 2026'ya kadar da yıllık 800'e çıkarmanın planlandığını aktardı.

Bakan Ersoy, Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Olympos Ören Yeri Karşılama Merkezi açılışında, turizmde rekorlarla dolu bir yılın geride bırakıldığını ifade ederek, 2024 yılı için 60 milyon turist ve 60 milyar dolar turizm geliri hedeflendiğini kaydetti.