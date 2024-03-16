İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "65 kilometre raylı sistem yaptık"
İstanbul'da Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nın 1. etabı açıldı. Açılışta konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın metrolar hakkında gerçeği söylemediğini belirtti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda konuştu.
- 2017'nin başında sözleşmesi imzalanmış bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 5 yıldan kısa sürede 65 kilometre raylı sistem hattını, bugünkü dahil, pazartesi açacağımız dahil, 62 istasyonunu da tamamlayıp, Allah'ıma bin şükür milletimin hizmetine açmaktan arkadaşlarımla birlikte büyük gurur duyuyoruz.
Ekrem İmamoğlu, 5 yılda İstanbul'a 65 kilometre raylı sistem yaptıklarını söyledi. İmamoğlu konuşmasında, "Şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi, sözüm ona 8 kilometre gibi gösterme telaşına düştüler." dedi.
İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir gerginlik yaşandı. Açılışa katılanlardan bir kişi İmamoğlu’na Kur’an-ı Kerim gösterdi.
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