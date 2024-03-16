İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "65 kilometre raylı sistem yaptık"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı Çekmeköy - Samandıra 1. Etap Açılışı'nda konuştu.

- 2017'nin başında sözleşmesi imzalanmış bu projeyi, sadece 8-9 ay sonra niye durdurdunuz? 5 yıldan kısa sürede 65 kilometre raylı sistem hattını, bugünkü dahil, pazartesi açacağımız dahil, 62 istasyonunu da tamamlayıp, Allah'ıma bin şükür milletimin hizmetine açmaktan arkadaşlarımla birlikte büyük gurur duyuyoruz.

Ekrem İmamoğlu, 5 yılda İstanbul'a 65 kilometre raylı sistem yaptıklarını söyledi. İmamoğlu konuşmasında, "Şimdi bizim yaptığımız 65 kilometreyi, sözüm ona 8 kilometre gibi gösterme telaşına düştüler." dedi.

İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir gerginlik yaşandı. Açılışa katılanlardan bir kişi İmamoğlu’na Kur’an-ı Kerim gösterdi.