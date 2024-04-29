Türkiye yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor

Genellikle mevsim normalleri üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde biraz atalacağı, iç ve batı kesimler ile cuma gününden itibaren ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Osmaniye, Kahramanmaraş,

Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Çorum çevreleri ile Ankara’nın doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Güney ve iç kesimlerde toz taşınımı görülecek.

Gök gürültülü sağanağın yarın Orta ve Batı Karadeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, çarşamba günü Orta Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun güneybatısında, perşembe günü ise Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İç Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelen yağışlar yerel ve kısa sürede fazla miktar bırakabildiği ve dolu yağışıyla yıldırım, ani sel ve su baskınları ve kısa süreli fırtınalara sebep olabildiği için vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Hava sıcaklığı önümüzdeki bir haftalık süreçte Ankara'da 20, İstanbul'da 17, İzmir'de 25, Adana'da 24, Samsun'da 19, Diyarbakır'da 22 derece civarında seyredecek.