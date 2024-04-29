2 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyon düzenlendi. Mehmetçik, operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

2 terörist etkisiz hale getirildi
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandıKonya merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# terörist # operasyon # son dakika # Milli Savunma Bakanlığı
Çok Okunanlar
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Dolar 25 TL mi olacak? Ünlü ekonomist şaşırttı
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Şampiyonluğu kesinleşmeyen Amedspor'u şampiyonmuş gibi kutladılar!
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Asgari ücrete ara zam olacak mı? Bakanlık açıkladı
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Muğla'da feci trafik kazası!
Muğla'da feci trafik kazası!
Öne Çıkanlar Ekrem İmamoğlu ABD medya devine Filistin hakkında açıklamalarda bulundu | ULUSAL HABER Ekrem İmamoğlu ABD medya devine Filistin hakkında açıklamalarda bulundu | ULUSAL HABER 3 Mayıs'a dikkat! 3 Mayıs'a dikkat!