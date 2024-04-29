2 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde önemli bir operasyon düzenlendi. Mehmetçik, operasyonda 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Konuyla ilgili açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.
Son olarak Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2024
Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/oIA28Ty8Ks
Kaynak: Anadolu Ajansı