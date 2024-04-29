2 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde ve sınır ötesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Son olarak Suriye'nin kuzeyinde kritik bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK/YPG'li terörist, Mehmetçik tarafından etkisiz hale getirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığından (MSB) açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Zeytin Dalı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.