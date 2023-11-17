Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler... 17 Kasım Cuma Günü Nerede Deprem Oldu?
Türkiye'de gerçekleşen son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kaydedilmektedir. Gerçekleşen depremlerin büyük kısmı hiç hissedilmesi de bazıları hissedilebilir büyüklükte olur. Peki 17 Kasım 2023 günü hangi illerde deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi?
Türkiye'de her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Bu depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilir. Bu şekilde nerelerde deprem olup olmadığını görmek de mümkün olur. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın girdiği Malatya-Pötürge'den sonra civar illerde pek çok insan da tedirgin oldu. Peki bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre nerede deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? İşte 17 Kasım Cuma günü yaşanan son depremler...
AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
17-11-2023 08:41:46 38.168 37.861 6.74 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 609776
17-11-2023 08:30:47 35.426 32.287 22.15 ML 2.5 Akdeniz 609775
17-11-2023 08:07:14 38.17 38.09 4.33 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 609773
17-11-2023 08:05:36 36.733 29.424 7 ML 1.5 Seydikemer (Muğla) 609774
17-11-2023 07:27:48 37.611 35.84 7 ML 1.2 Kozan (Adana) 609769
17-11-2023 07:27:47 37.413 42.576 6.65 ML 1.2 Merkez (Şırnak) 609765
17-11-2023 07:20:26 38.246 38.168 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 609771
17-11-2023 07:15:22 37.562 35.817 6.96 ML 1.2 Kozan (Adana) 609768
17-11-2023 07:06:35 37.551 35.814 7.6 ML 1.1 Kozan (Adana) 609767
17-11-2023 07:02:02 37.639 35.835 7.04 ML 1.3 Kozan (Adana) 609766
17-11-2023 07:00:56 38.56 30.627 10.28 ML 0.9 Şuhut (Afyonkarahisar) 609772
17-11-2023 07:00:16 36.742 29.45 7 ML 1.1 Seydikemer (Muğla) 609770
17-11-2023 06:54:13 38.188 36.521 7.36 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 609763
17-11-2023 06:37:22 38.244 37.304 7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 609764
17-11-2023 05:56:45 36.121 36.395 7.52 ML 1.4 Harem, İdlib (Suriye) - [04.25 km] Altınözü (Hatay) 609741
17-11-2023 05:48:23 37.077 28.914 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 609739
17-11-2023 05:47:53 38.938 29.425 7 ML 1.0 Gediz (Kütahya) 609738
17-11-2023 05:37:55 38.222 36.97 8.87 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş) 609740
17-11-2023 05:27:42 37.775 35.642 7 ML 2.3 Kozan (Adana) 609734
17-11-2023 05:14:03 38.076 36.638 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 609736
KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
2023.11.17 09:06:50 38.7100 39.9198 10.8 -.- 2.2 -.- YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.11.17 08:30:47 35.5798 32.6507 6.3 -.- 2.9 2.6 AKDENIZ İlksel
2023.11.17 07:02:03 37.5738 35.7760 4.5 -.- 1.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.17 06:54:10 38.2183 36.3177 5.4 -.- 1.3 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.11.17 05:37:55 38.2595 36.9503 5.0 -.- 2.3 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 05:27:41 37.7785 35.6357 5.0 -.- 2.4 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.17 05:14:02 38.0670 36.6862 21.2 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 05:02:44 36.1647 36.2003 20.0 -.- 1.4 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel
2023.11.17 05:01:08 38.0988 36.5495 5.0 -.- 1.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 04:23:03 38.7362 37.5267 7.8 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.11.17 03:59:24 37.0478 36.1527 11.9 -.- 1.6 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2023.11.17 03:29:15 37.6210 35.8193 3.2 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel
2023.11.17 03:25:31 37.6663 35.3903 5.0 -.- 2.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel
2023.11.17 03:24:09 37.2932 37.0798 6.7 -.- 3.3 3.4 ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 02:52:36 37.0745 28.8890 8.1 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2023.11.17 02:48:44 38.1142 38.4365 3.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.17 02:45:26 36.5857 36.4388 5.0 -.- 1.6 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.11.17 02:24:47 37.4357 36.3932 2.2 -.- 1.5 -.- KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 02:02:10 36.0572 36.0760 5.3 -.- 1.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel
2023.11.17 02:01:15 37.8528 36.6168 10.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 01:58:28 38.1277 38.4178 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.11.17 00:35:05 38.0575 36.6205 5.0 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.11.17 00:20:36 38.0250 27.1208 4.0 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel