Türkiye'de Bugün Nerede Deprem Oldu? Kandilli ve AFAD'a Göre Son Depremler... 17 Kasım Cuma Günü Nerede Deprem Oldu?

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Bu depremler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilir. Bu şekilde nerelerde deprem olup olmadığını görmek de mümkün olur. Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın girdiği Malatya-Pötürge'den sonra civar illerde pek çok insan da tedirgin oldu. Peki bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesine göre nerede deprem oldu? Bu depremler hissedildi mi? İşte 17 Kasım Cuma günü yaşanan son depremler...

AFAD'IN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

17-11-2023 08:41:46 38.168 37.861 6.74 ML 1.3 Doğanşehir (Malatya) 609776

17-11-2023 08:30:47 35.426 32.287 22.15 ML 2.5 Akdeniz 609775

17-11-2023 08:07:14 38.17 38.09 4.33 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 609773

17-11-2023 08:05:36 36.733 29.424 7 ML 1.5 Seydikemer (Muğla) 609774

17-11-2023 07:27:48 37.611 35.84 7 ML 1.2 Kozan (Adana) 609769

17-11-2023 07:27:47 37.413 42.576 6.65 ML 1.2 Merkez (Şırnak) 609765

17-11-2023 07:20:26 38.246 38.168 7 ML 1.5 Yeşilyurt (Malatya) 609771

17-11-2023 07:15:22 37.562 35.817 6.96 ML 1.2 Kozan (Adana) 609768

17-11-2023 07:06:35 37.551 35.814 7.6 ML 1.1 Kozan (Adana) 609767

17-11-2023 07:02:02 37.639 35.835 7.04 ML 1.3 Kozan (Adana) 609766

17-11-2023 07:00:56 38.56 30.627 10.28 ML 0.9 Şuhut (Afyonkarahisar) 609772

17-11-2023 07:00:16 36.742 29.45 7 ML 1.1 Seydikemer (Muğla) 609770

17-11-2023 06:54:13 38.188 36.521 7.36 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 609763

17-11-2023 06:37:22 38.244 37.304 7 ML 1.2 Elbistan (Kahramanmaraş) 609764

17-11-2023 05:56:45 36.121 36.395 7.52 ML 1.4 Harem, İdlib (Suriye) - [04.25 km] Altınözü (Hatay) 609741

17-11-2023 05:48:23 37.077 28.914 7 ML 1.2 Köyceğiz (Muğla) 609739

17-11-2023 05:47:53 38.938 29.425 7 ML 1.0 Gediz (Kütahya) 609738

17-11-2023 05:37:55 38.222 36.97 8.87 ML 2.3 Afşin (Kahramanmaraş) 609740

17-11-2023 05:27:42 37.775 35.642 7 ML 2.3 Kozan (Adana) 609734

17-11-2023 05:14:03 38.076 36.638 7 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş) 609736

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.17 09:06:50 38.7100 39.9198 10.8 -.- 2.2 -.- YAZIBASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel

2023.11.17 08:30:47 35.5798 32.6507 6.3 -.- 2.9 2.6 AKDENIZ İlksel

2023.11.17 07:02:03 37.5738 35.7760 4.5 -.- 1.1 -.- OZBASI-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.17 06:54:10 38.2183 36.3177 5.4 -.- 1.3 -.- AKCAL-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.17 05:37:55 38.2595 36.9503 5.0 -.- 2.3 -.- AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 05:27:41 37.7785 35.6357 5.0 -.- 2.4 -.- AKKAYA-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.17 05:14:02 38.0670 36.6862 21.2 -.- 1.1 -.- GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 05:02:44 36.1647 36.2003 20.0 -.- 1.4 -.- ENEK-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.11.17 05:01:08 38.0988 36.5495 5.0 -.- 1.3 -.- CAMDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 04:23:03 38.7362 37.5267 7.8 -.- 1.6 -.- AYVALI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.11.17 03:59:24 37.0478 36.1527 11.9 -.- 1.6 -.- TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel

2023.11.17 03:29:15 37.6210 35.8193 3.2 -.- 1.3 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA) İlksel

2023.11.17 03:25:31 37.6663 35.3903 5.0 -.- 2.5 -.- YETIMLI-ALADAG (ADANA) İlksel

2023.11.17 03:24:09 37.2932 37.0798 6.7 -.- 3.3 3.4 ORDEKDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 02:52:36 37.0745 28.8890 8.1 -.- 1.9 -.- OTMANLAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2023.11.17 02:48:44 38.1142 38.4365 3.0 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.17 02:45:26 36.5857 36.4388 5.0 -.- 1.6 -.- KARAMANKASI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.17 02:24:47 37.4357 36.3932 2.2 -.- 1.5 -.- KUZGUN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 02:02:10 36.0572 36.0760 5.3 -.- 1.9 -.- DAGDUZU-(HATAY) İlksel

2023.11.17 02:01:15 37.8528 36.6168 10.3 -.- 1.8 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 01:58:28 38.1277 38.4178 5.0 -.- 2.3 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.11.17 00:35:05 38.0575 36.6205 5.0 -.- 1.8 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.17 00:20:36 38.0250 27.1208 4.0 -.- 1.4 -.- CILE-MENDERES (IZMIR) İlksel