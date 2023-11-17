Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun! 17 Kasım Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumunu açıkladı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde kalması beklenirken iç kesimlerde sıcaklıklar daha da düşecek. Peki 17 Kasım Cuma günü hava nasıl olacak? Hangi illerde bugün yağmur bekleniyor?

Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun! 17 Kasım Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu açıkladı. Rapora göre Türkiye'de kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale'nin batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Artvin, Hakkari, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun! 17 Kasım Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? - Resim : 1

17 KASIM GÜNÜ HAVA NASIL OLACAK? 

MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde Trakya ile Çanakkalenin batısının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu gece saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun! 17 Kasım Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? - Resim : 2

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji Uyardı: Doğu İlleri Dikkat Etmeli, Kara Hazır Olun! 17 Kasım Cuma Hava Durumu Nasıl Olacak? - Resim : 3

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların Artvin çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu

KARS °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

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