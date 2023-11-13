Türkiye'de Nerede Deprem Oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bildirdi... 13 Kasım'da Yaşanan Depremler...

Türkiye'de her gün çok sayıda deprem olmaktadır. Bu depremlerin sonucunda bazıları hissedilir bazıları ise hissedilemez büyüklükte olsa da teknolojik aletler aracılığıyla depremler kaydedilir. Türkiye haritasında pek çok fay hattı geçtiği görülebilir. Peki 13 Kasım 2023 günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre hangi illerde deprem oldu? Depremler hissedildi mi? İşte Türkiye'de yaşanan son depremler...

AFAD'A GÖRE 13 KASIM'DA GERÇEKLEŞEN SON DEPREMLER

13-11-2023 07:56:18 37.989 36.955 7 ML 2.3 Onikişubat (Kahramanmaraş) 609384

13-11-2023 07:45:00 38.238 38.584 7.05 ML 0.9 Pütürge (Malatya) 609385

13-11-2023 06:57:24 37.829 36.338 6.96 ML 1.9 Göksun (Kahramanmaraş) 609390

13-11-2023 06:54:07 38.141 36.765 7 ML 1.6 Afşin (Kahramanmaraş) 609389

13-11-2023 06:53:57 38.321 38.203 7 ML 1.3 Yeşilyurt (Malatya) 609388

13-11-2023 06:45:37 37.79 36.166 7.01 ML 2.3 Saimbeyli (Adana) 609386

13-11-2023 06:37:32 38.327 38.281 11.06 ML 1.6 Yeşilyurt (Malatya) 609383

13-11-2023 06:20:04 40.244 27.086 7 ML 2.4 Biga (Çanakkale) 609382

13-11-2023 06:07:59 37.348 35.173 6.99 ML 2.0 Karaisalı (Adana) 609381

13-11-2023 05:16:36 38.098 36.458 7.13 ML 1.8 Göksun (Kahramanmaraş) 609375

13-11-2023 03:41:54 38.055 37.636 7.01 ML 1.5 Doğanşehir (Malatya) 609376

13-11-2023 03:33:00 39.491 25.771 7.08 ML 2.2 Ege Denizi - [25.44 km] Ayvacık (Çanakkale) 609377

13-11-2023 03:28:57 37.874 36.344 7.01 ML 1.3 Göksun (Kahramanmaraş) 609378

13-11-2023 03:18:13 37.497 37.052 10.54 ML 1.4 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 609379

13-11-2023 03:13:35 37.97 27.142 7.86 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.23 km] Menderes (İzmir) 609380

13-11-2023 03:09:42 37.956 27.102 9.26 ML 1.9 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [07.01 km] Menderes (İzmir) 609374

13-11-2023 03:08:28 37.972 27.136 10.85 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.89 km] Menderes (İzmir) 609373

13-11-2023 02:52:21 37.973 27.134 6.91 ML 2.3 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [04.81 km] Menderes (İzmir) 609369

13-11-2023 02:49:24 37.974 27.16 10.04 ML 2.6 Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [05.45 km] Menderes (İzmir) 609368

13-11-2023 02:44:23 39.128 29.056 12.26 ML 1.7 Simav (Kütahya) 609370

KANDİLLİ RASATHANESİ'NİN 13 KASIM'DA KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.11.13 08:22:19 40.8392 42.8128 6.2 -.- 2.5 -.- BALCESME-GOLE (ARDAHAN) İlksel

2023.11.13 07:56:19 38.0008 37.0350 6.7 -.- 2.2 -.- KURTUL-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 06:57:25 37.8528 36.3260 6.8 -.- 1.7 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 06:54:05 38.1658 36.8277 8.8 -.- 1.7 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 06:45:37 37.7813 36.1668 3.6 -.- 2.1 -.- HALILBEYLI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.11.13 06:37:31 38.3570 38.3135 5.0 -.- 1.5 -.- MALATYA (MALATYA) İlksel

2023.11.13 06:20:05 40.2752 27.1032 14.0 -.- 2.7 -.- GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2023.11.13 06:07:59 37.3357 35.1800 7.1 -.- 2.1 -.- CORLU-KARAISALI (ADANA) İlksel

2023.11.13 05:16:36 38.1207 36.4795 8.9 -.- 1.8 -.- MAHMUTBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 04:35:22 36.1373 36.0138 4.5 -.- 0.9 -.- MIZRAKLI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.11.13 04:32:55 36.4797 36.4822 15.0 -.- 0.8 -.- BASPINAR-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.11.13 03:41:56 38.1282 37.6040 22.7 -.- 1.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:33:00 39.4678 25.7140 9.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.11.13 03:28:58 37.8748 36.3183 12.7 -.- 1.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:18:14 37.5095 37.0452 5.0 -.- 1.2 -.- COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:13:35 37.9578 27.1025 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 03:09:43 37.9687 27.0985 5.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 03:08:28 37.9690 27.1148 5.6 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 03:08:24 37.3368 36.9457 5.0 -.- 1.9 -.- HACIBEBEK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:04:25 38.1263 37.3887 5.0 -.- 1.7 -.- BAKIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 03:02:49 37.4302 36.9218 1.7 -.- 1.5 -.- KUYUMCULAR-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 02:52:22 37.9660 27.1303 5.5 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 02:49:25 37.9690 27.1255 6.9 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.11.13 02:44:25 39.1513 29.0622 6.9 -.- 1.8 -.- AHLATLICESME-SIMAV (KUTAHYA) İlksel

2023.11.13 02:18:58 38.2510 37.8098 6.8 -.- 1.4 -.- DEDEYAZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.11.13 02:01:25 38.0667 37.5432 15.8 -.- 1.4 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 01:35:31 37.6667 36.1120 8.0 -.- 1.3 -.- ESENLI-SUMBAS (OSMANIYE) İlksel

2023.11.13 01:07:01 38.1413 36.9005 2.1 -.- 1.2 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.11.13 00:59:10 36.2177 36.0787 14.4 -.- 1.8 -.- TOYGARLI-(HATAY) İlksel

2023.11.13 00:28:13 37.6063 35.6113 11.3 -.- 1.3 -.- GOKGOZ-KOZAN (ADANA) İlksel