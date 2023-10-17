Türkiye'den Çine' Kadar Uzanan Yepyeni Tren Ağı! Marmaray'ın kardeşi geliyor

Türkiye'den Güney Asya'ya kadar yapılacak tren ağı eski İpek Yolunu yeniden canlandıracak. Bunun yanı sıra uçak seyahatinden daha çok tren seyahati tercih edenler İkinci Marmaray'la bunun keyfini çıkartacak. İkinci Marmaray ya da kardeş Marmaray olarak geçen bu proje hakkında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı.

Uraloğlu, açıklamasında Kalkınma Yolu Projesi olarak geçen muhteşem projenin Türkiye'den Çin'e kadar uzanması planlandığının altını çizdi. Bu proje sayesinde Türkiye'den dört mevsim turizm canlanırken vatandaşlarımızdan Orta Asya'dan Çin'e kadar rahat bir seyahat yapabilecek.

İşte Türkiye'den Çin'e Kadar Uzanan İkinci Marmaray Projesi ve Durakları

Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, proje hakkında bu detayları verdi:

- "Kalkınma Yolu Projesi, özellikle Çin ve Hindistan gibi büyük ülkelerden Basra Körfezi üzerindeki Büyük Faw Limanı'na gelen ham madde ve mallar için bir dağıtım merkezi olarak çok önemli rol oynayacak. Basra Körfezi'nde elleçlenen bir ürün buradan yüklendiğinde Türkiye üzerinden Marmaray sayesinde hiçbir aktarma yapmadan Avrupa'ya ulaşacak. Üstelik ilerde Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısıyla İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattımız daha olacak. Kalkınma Yolu Projesi hiç şüphesiz uluslararası güney-kuzey koridorları arasındaki Uzak Doğu, Güney Asya ve Orta Doğu'yu Avrupa'ya bağlayacak en iyi, en kısa ve en ekonomik yol olacak. Orta Koridora yeni bir soluk getirecek Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemiz yeni İpek Yolu'ndaki konumunu daha da güçlendirecektir. Ulaşım, seyahati mümkün kılar ve ulaşım ağlarının gelişimi turizm faaliyetlerini canlandırır. Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması, turizm faaliyetlerinin gelişmesi açısından da çok önemlidir. Hava yolu ulaşımı ise özellikle uluslararası turizm faaliyetlerinin gelişmesinin en önemli dinamosudur. Bu noktada bizler burada sadece havacılık sektörünün geleceği için değil ülkelerimizin turizm faaliyetlerinin gelişimi, ekonomik ve sosyo-kültürel geleceği için de bir araya gelmiş bulunuyoruz."

Edirneden başlayacak olan durak, Türkiye'de Büyük şehirlerden geçerek önce Orta Asya'daki Türk Devletlerine ardından Güney Asya devletlerine kadar uzanacak. Osmanlı zamanında önemli oaln İpek Yolu hatları böylece tren ağı ile yeniden canlanacak.