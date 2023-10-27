UCLG Dünya Konseyi Konya'da Başladı! 50 Ülkeden 400'e Yakın Temsilci Katıldı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Dünya Konseyi Konya'da başladı.

Konya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay konuşmasıyla açıldı.

Ardından "Politika Tartışması: Kent Hakkı: Müştereklerin Geri Kazanılması", "Politika Tartışması: Herkes İçin Fırsatlar: Finansman ve Ekonominin Yeniden Tanımlanması" toplantıları yapıldı

Dünya genelinden 50 ülkeden 400'e yakın yerel ve bölgesel yönetim temsilcisi ile yedi kıtadan konukların katıldığı Konsey'de 27 Ekim Cuma günü Yönetim Kurulu ve Dünya Konseyi toplantıları gerçekleştirilecek.