Uşak'ta korkunç yangın!

Uşak'ta korkunç bir yangın meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangın, Atatürk Mahallesi İkinci Çanlı Sokak'taki, 54 yaşındaki Gencer Arıkan'a ait tekstil atıklarının bulunduğu depoda çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm depoyu sardı. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, deponun bahçesindeki kümeste bulunan tavukları ve horozları da kurtardı.

Arıkan, itfaiye ekiplerince kurtarılan "Memati" ismini verdiği horozunu ise yangın sırasında kucağından bir an olsun bırakmadı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, depo kullanılamaz hale geldi.