Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 240 ruhsatsız tabanca, 250 adet tabanca şarjörü...

Uşak’ta silah kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 240 ruhsatsız tabanca, 250 adet tabanca şarjörü...
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Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.

UŞAK’TA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 2 GÖZALTI

Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 240 ruhsatsız tabanca ve 250 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.

Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 240 ruhsatsız tabanca, 250 adet tabanca şarjörü... - Resim : 1

Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 240 ruhsatsız tabanca, 250 adet tabanca şarjörü... - Resim : 2

Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!''Eski eniştesini vurdu! '' Ablamı tehdit ediyordu!''Yurt
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