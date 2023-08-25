Uşak'ta silah kaçakçılığı yapan şebekeye operasyon: 240 ruhsatsız tabanca, 250 adet tabanca şarjörü...
Uşak’ta silah kaçakçılığına karıştıkları iddia edilen şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı
Edinilen bilgiye göre; Uşak İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silahlı suç örgütlerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.
UŞAK’TA SİLAH KAÇAKÇILARINA OPERASYON; 2 GÖZALTI
Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken, 240 ruhsatsız tabanca ve 250 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Öte yandan operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçu çerçevesinde adli tahkikat başlatıldı.
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