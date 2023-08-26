Uyuşturucu etkisinde motor kullandı, jandarmalar kıskıvrak yakaladı

Aydın'da uyuşturucu madde etkisi altındayken motorla trafiğe çıkan vatandaş gözaltına altındı. Şüpheliye 31 bin 582 TL ceza kesildi.





Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik faaliyetler aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sultanhisar ilçesi Kabaca Mahallesi’nde şüphe üzerine durdurulan motosiklet sürücüsü F.K.G.’nin sağlık kurumunda yapılan testte uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi. Uyuşturucu madde etkisinde motosiklet kullandığı kullandığı tespit edilen sürücüye 31 bin 582 TL idari para cezası uygulanırken motosiklet ise bağlanarak yediemin deposuna teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.