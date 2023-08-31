Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! 2 ilde 5 kişi tutuklandı

Güvenlik güçleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Bingöl ve Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 5 kişi tutuklandı. Adana'da bir tırda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor! 2 ilde 5 kişi tutuklandı

Bingöl ve Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu yapıldı. 5 kişi yakalandı.

Haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Bingöl'de yapılan operasyonda, 57 kilo 700 gram skunk maddesi ele geçirildi ve 3 kişi tutuklandı.

Osmaniye’de de emniyet ekipleri 145 kilo 450 gram skunk maddesi ele geçirildi. Operasyonda 2 kişinin tutuklandı.

ADANA’DA 16 KİLO 820 GRAM ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan Adana'da bir tırda 16 kilo 820 gram esrar ele geçirildi. Ekipler, araçta narkotik dedektör köpeği "Tinga" ile arama yaptı.

Köpeğin, aracın sürücü dinlenme alanındaki çuvala tepki vermesi üzerine yapılan incelemede 32 pakette 16 kilo 820 gram esrar bulundu.

Sürücü Kemal E. ve yanındaki Mehmet A. gözaltına alındı.

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