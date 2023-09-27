Uyuşturucuya Geçit Yok! 16 İlde Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonlarında 99 Zehir Taciri Yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ordu, Bursa, Hakkari, Zonguldak, Elazığ, Kırıkkale, Muğla, Afyonkarahisar, Aksaray, Giresun, Uşak, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Bolu olmak üzere 16 ilde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 99 şahıs yakalandığını duyurdu.

Uyuşturucuya Geçit Yok!

Zehir tacirleri ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirten Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda,110 kg metamfetamin 250 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. 2 kişi gözaltına alındı. Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün düzenlediği operasyonda: 7 kilogram 5 gram esrar ele geçirildi.1 kişi yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 3 ayrı operasyonda,1 kilogram esrar 400 gram metamfetamin 11 kilogram 500 gram bonzai ve çeşitli içerikte çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 32 kişi yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, 12 kilogram esrar ele geçirildi. 1 kişi yakalandı. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi. 2 kişi yakalandı. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çeşitli içerikte ve miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı. Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca: Çeşitli miktarda metamfetamin, esrar ve uyuşturucu hap ele geçirildi, 20 kişi yakalandı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce,Çeşitli miktarda esrar ve skunk ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.