Van'da Besiciler Küçülmeye Gidiyor

Van Güneydoğu'nun parlayan yıldızı olarak bilinir. Ancak kentte tarım ve hayvancılık ne yazık ki pek parlak değil. Girdi maliyetleri yüksek olduğu için besiciler hayvanların yüzde 30-40'ını kesiyor, kimi de küçülmeye gidiyor.

Editör: Ekrem Demir
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Van tarım ve hayvancılığın yoğun yapıldığı illerin başında geliyor. Ancak son 1-2 yıldır besiciler zor şartlar altında üretimi sürdürüyor.

Küçükbaş hayvan sayısı 7.5 milyondan 3 milyona geriledi. Gidişat iyi gözükmüyor.

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, kentteki son durumu anlattı. Besicilerin küçülmeye gittiğini söyledi.

Girdi maliyetlerindeki artış sektörü olumsuz etkileyen kalemlerin başında geliyor.

Kentte işsizlik hakim, yatırım az. Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Süer, ulaşım sorununa dikkat çekti, önerilerde bulundu.

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# van # besiciler # hayvancılık
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