Türkiye Dünya Miras Komitesi'ne Seçildi

Türkiye Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi. Haberi, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Ersoy, "Güzel bir haberimiz var! Türkiye, Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi." Ülkemiz, 4 yıl sürecek bu üyelikte, Dünya Miras Komitesi toplantılarında dünya miras listesi adaylarıyla ilgili kararlara katkıda bulunacak." dedi.

Türkiye'nin Dünya Kültürel ve Doğal Miras Sözleşmesine Taraf Devletler Genel Kurulunun, 22-23 Kasım 2023 tarihlerinde Paris’te düzenlenen 24. Oturumu'nda ki seçimlerde Türkiye, 137 oyla en yüksek oyu alarak 2023-2027 dönemi için UNESCO Dünya Miras Komitesi üyeliğine seçildi.

Bakan Ersoy, daha önce 1983-1989 ve 2013-2017 dönemlerinde iki kez görev aldıkları UNESCO Dünya Miras Komitesi'nde edindikleri deneyimle bu süreci daha etkin yöneteceklerini belirtti.