Van'da Göçmen Kaçakçığına Darbe
Van’da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda geçen ay 18 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Bir ayda toplam 18 operasyon yapıldı. İnsan tacirlerine göz açtırılmadı. Van’da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 16 şüpheli tutuklandı. Kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Ekipler, 1-30 Kasım tarihleri arasında 18 başarılı operasyona imza attı. Bu operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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