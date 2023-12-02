Van'da Göçmen Kaçakçığına Darbe

Van’da "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda geçen ay 18 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 29 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Van'da Göçmen Kaçakçığına Darbe

Bir ayda toplam 18 operasyon yapıldı. İnsan tacirlerine göz açtırılmadı. Van’da göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla 16 şüpheli tutuklandı. Kent genelinde "göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti" yapanlar ile göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Ekipler, 1-30 Kasım tarihleri arasında 18 başarılı operasyona imza attı. Bu operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 29 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı.

Kahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli YakalandıKahramanlar Operasyonunda 88 Şüpheli YakalandıGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Van # van # göçmen kaçakçılığı
Çok Okunanlar
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu?
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Kaç Oldu?
O Yazışmalar Ortaya Çıktı
O Yazışmalar Ortaya Çıktı
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi'ne Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor!
Herkes Bu Tatlıyı Konuşuyor!
Çiğ Hali Ayrı Kurutulmuş Hali Ayrı Faydalı!
Çiğ Hali Ayrı Kurutulmuş Hali Ayrı Faydalı!
Öne Çıkanlar 'İnsani Ara' Bitti, İsrail Öldürmeye Başladı! 'İnsani Ara' Bitti, İsrail Öldürmeye Başladı! İltihap, Miyop, Yağ Sökücü... Bu Meyve Hepsini Aynı Anda Yapıyor! Bu Meyvede Yok Yok! İltihap, Miyop, Yağ Sökücü... Bu Meyve Hepsini Aynı Anda Yapıyor! Bu Meyvede Yok Yok!