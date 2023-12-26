Van'da İş Makinesinin Üzerine Çığ Düştü

Van'da yol açma çalışması yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü. Şoför, iş makinesinin camından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu.

Van'da İş Makinesinin Üzerine Çığ Düştü

Van'ın Saray ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle kazaya neden oldu. Kapanan mahalle yollarını açmaya çalışan iş makinesinin üzerine çığ düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan iş makinesi operastörü çığ altında kalan iş makinesinden zorla çıktı.

Bir bölümü kar altında kalan iş makinesinde küçük çaplı hasar oluştu. Operatör, iş makinesinin camından çıkarak olaydan yara almadan kurtuldu. Bölgede çığ riski nedeniyle çalışmalara ara verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# van # saray # çığ
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