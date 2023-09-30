Van'da Saldırıya Uğrayan Doktor Yoğun Bakımda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde'de Halil İbrahim Ulus adlı doktor darp edildi. Acil servisinde görev yapan ortopedi asistanı Ulus, travma odasında müdahale ettiği hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Doktor Halil İbrahim Ulus'un Bir Omzu Kırıldı

İki hasta yakını, polisler tarafından gözaltına alındı. Ulus'un bir omzunun kırıldığı, diğer omzunda ise çıkık olduğu tespit edildi. Ulus, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastaneye gelen Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, darp olayının kabul edilemez olduğunu söyledi.