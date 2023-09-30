Van'da Saldırıya Uğrayan Doktor Yoğun Bakımda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde doktor Halil İbrahim Ulus hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Vücudunda kırıklar oluşan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Van'da Saldırıya Uğrayan Doktor Yoğun Bakımda

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde'de Halil İbrahim Ulus adlı doktor darp edildi. Acil servisinde görev yapan ortopedi asistanı Ulus, travma odasında müdahale ettiği hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Doktor Halil İbrahim Ulus'un Bir Omzu Kırıldı

İki hasta yakını, polisler tarafından gözaltına alındı. Ulus'un bir omzunun kırıldığı, diğer omzunda ise çıkık olduğu tespit edildi. Ulus, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastaneye gelen Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, darp olayının kabul edilemez olduğunu söyledi. 

Dikkat! İstanbul'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! İşte Alternatif GüzergahlarDikkat! İstanbul'da Yarın Bazı Yollar Trafiğe Kapatılacak! İşte Alternatif GüzergahlarYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Van # van # doktora şiddet
Çok Okunanlar
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Yağmurlar barajlardaki suyu arttırdı mı? Barajların doluluk oranlarını İSKİ açıkladı!
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı...
Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli yağış geliyor! Meteoroloji uyardı...
Uyku Şekliniz Ölüm Riskiniz Hakkında Uyarıyor
Uyku Şekliniz Ölüm Riskiniz Hakkında Uyarıyor
Son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...
Son depremler... İşte AFAD ve Kandilli'ye göre deprem yaşanan iller...
Karabağ'daki Azeri Zaferini Hazmedemedi!
Karabağ'daki Azeri Zaferini Hazmedemedi!
Öne Çıkanlar Meraklı vatandaşların bina çöktüğü esnada yaşadıkları panik kamerada #haber #gündem #keşfet #fyp Meraklı vatandaşların bina çöktüğü esnada yaşadıkları panik kamerada #haber #gündem #keşfet #fyp Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları Spot Piyasada 30 Eylül 2023 Doğalgaz Fiyatları