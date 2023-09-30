Van'da Saldırıya Uğrayan Doktor Yoğun Bakımda
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde doktor Halil İbrahim Ulus hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Vücudunda kırıklar oluşan doktor, yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde'de Halil İbrahim Ulus adlı doktor darp edildi. Acil servisinde görev yapan ortopedi asistanı Ulus, travma odasında müdahale ettiği hasta yakınlarının saldırısına uğradı.
Doktor Halil İbrahim Ulus'un Bir Omzu Kırıldı
İki hasta yakını, polisler tarafından gözaltına alındı. Ulus'un bir omzunun kırıldığı, diğer omzunda ise çıkık olduğu tespit edildi. Ulus, müdahalenin ardından yoğun bakım servisine kaldırıldı. Hastaneye gelen Sağlık-Sen Van Şube Başkanı Hikmet Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, darp olayının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi
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