Van'da taşımalı eğitime kar engeli: 1 gün ara verildi

Van'da etkisini gösteren kar ve olumsuz hava koşulları taşımalı eğitimi de vurdu. Bu kapsamda 2 ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Konuyla ilgili Bahçesaray Kaymakamlığından yapılan açıklamada, etkisini sürdüren kar ve olumsuz hava koşulları sebebiyle, taşımalı eğitim öğretime 21 Şubat Salı tarihinde ara verildiği ifade edildi.

Bir başka açıklama da Muradiye Kaymakamlığından geldi. Açıklamada ilçede etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine yine 21 Şubat Salı günü ara verildi.