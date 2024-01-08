Van'da Uyuşturucu Operasyonu! 29 Kilo Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

Yurt genelinde uyuşturuyla mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak Van'da geçtiğimiz hafta yapılan operasyonlarla ilgili açıklama geldi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 1-7 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 29 kilo 40 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme ve bulundurma" suçlarından işlem yapıldı.