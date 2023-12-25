Van'da Yaşayanlar İçin Uyarı Yapıldı!

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan Van'da yaşayanlar için uyarı yaptı. Doç. Dr. Alkan, Van'ın olası bir depremden etkilenecek ilçelerini açıkladı. Şehir merkezi de risk altında. İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi'nin yaptığı önemli açıklamanın ayrıntıları...

Baltica dergisinin 2023 Aralık sayısında yapılan çalışmada, Van Gölü civarı için 3 farklı sismolojik yöntemi kullanarak deprem tahmini yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Alkan, Van hakkında bu uyarılarda bulundu:

“Üç farklı yöntemi kullanarak yaptığımız değerlendirmede gölün doğusunun, batısına göre daha riskli olduğunu görebiliyoruz. Muradiye, Çaldıran, Özalp, Erçek, Van şehir merkezi, belki Gevaş, Erciş, Malazgirt ve civarını riskli bölgeler olarak görebiliriz. Bunlar nüfusun yoğun olduğu bölgeler ama dediğim gibi biz eğer doğru kurumdan doğru yardımı alırsak ve yapımızı doğru inşa edersek, bu bizim için sorun olmaktan çıkar. Korkmadan, paniklemeden dürüst bir şekilde işlerimizi hallettiğimizde depremler bizim için bir problem değildir.”