Van'da Yaşayanlar İçin Uyarı Yapıldı!

Van'da yaşayanlar için uyarı uzman isim tarafından geldi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan açıkladı...

Van'da Yaşayanlar İçin Uyarı Yapıldı!
Van'da Yaşayanlar İçin Uyarı Yapıldı!
Son Güncelleme:

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan Van'da yaşayanlar için uyarı yaptı. Doç. Dr. Alkan, Van'ın olası bir depremden etkilenecek ilçelerini açıkladı. Şehir merkezi de risk altında. İşte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi'nin yaptığı önemli açıklamanın ayrıntıları...

Van'da Yaşayanlar İçin Uyarı

Van'da Yaşayanlar İçin Uyarı

Baltica dergisinin 2023 Aralık sayısında yapılan çalışmada, Van Gölü civarı için 3 farklı sismolojik yöntemi kullanarak deprem tahmini yaptıklarını ifade eden Doç. Dr. Alkan, Van hakkında bu uyarılarda bulundu:

“Üç farklı yöntemi kullanarak yaptığımız değerlendirmede gölün doğusunun, batısına göre daha riskli olduğunu görebiliyoruz. Muradiye, Çaldıran, Özalp, Erçek, Van şehir merkezi, belki Gevaş, Erciş, Malazgirt ve civarını riskli bölgeler olarak görebiliriz. Bunlar nüfusun yoğun olduğu bölgeler ama dediğim gibi biz eğer doğru kurumdan doğru yardımı alırsak ve yapımızı doğru inşa edersek, bu bizim için sorun olmaktan çıkar. Korkmadan, paniklemeden dürüst bir şekilde işlerimizi hallettiğimizde depremler bizim için bir problem değildir.”
Uzman İsim Marmara İçin Uyardı: "İki Büyük Depremi Art Arda Bekliyoruz"Uzman İsim Marmara İçin Uyardı: "İki Büyük Depremi Art Arda Bekliyoruz"Bilim ve Teknoloji

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Van # van # deprem
Çok Okunanlar
Gazze'de 40 İsrail Askeri Etkisiz Hâle Getirildi
Gazze'de 40 İsrail Askeri Etkisiz Hâle Getirildi
İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
İşte Tolstoy'un Önerdiği 20 kitap! Hangisini Okudunuz?
2024 Yılı Bütçesi TBMM'de Kabul Edildi
2024 Yılı Bütçesi TBMM'de Kabul Edildi
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
CarrefourSA'da Et İndirimi! Kuşbaşı, Kıyma ve Balıkta Dev İndirim!
Güneş Patlamaları Dünyayı Karanlığa mı Boğacak?
Güneş Patlamaları Dünyayı Karanlığa mı Boğacak?
Öne Çıkanlar CHP MEDYASI: PKK YERİNE, HEDEFE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KONULDU | Ulusal Haber CHP MEDYASI: PKK YERİNE, HEDEFE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ KONULDU | Ulusal Haber Bakın Mideniz Boş Kalınca Neler Oluyor! Bakın Mideniz Boş Kalınca Neler Oluyor!