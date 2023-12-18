Uzman İsim Marmara İçin Uyardı: "İki Büyük Depremi Art Arda Bekliyoruz"

Beklenen büyük Marmara depremi yüzünü bir kez daha gösterdi. Gece saatlerinde Yalova açıklarında yaşanan 4.1 büyüklüğündeki deprem vatandaşı korkuttu. Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, bunun tehlikeli fay üzerinde olmadığını söylese de beklenen İstanbul depremi ile ilgili hatırlatıcı nitelik taşıdığını belirtiyor.



Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Doğan Perinçek, depremin tehlikeli fay hattı üzerinde olmadığını ve bir stres boşalması yaşandığını belirtti ancak stres biriktiren diğer faylar hakkında uyardı.



Marmara Bölgesi’nde 30 milyona yakın insan diri fay hatları üzerinde yaşıyor. Üstelik en iyi ihtimalle 7 üzerinde iki büyük depremin art arda vuracağı bölge buna hiç de hazır değil.



Perinçek, Kuzey Anadolu Fay hattının güney koluna dikkat çekti

- 1999 depreminin ardından uzmanlar 30 yıl içinde İstanbul’da çok daha yıkıcı bir deprem olacağını söylemişti bu hesaplamalara göre geriye neredeyse 5 yıllık bir zaman dilimi kaldı ancak sadece İstanbul’da dönüştürülmesi gereken 1.5 milyon bina var. Bu da dönüşüm bu hızla giderse İstanbul’un bir 30 yıla daha ihtiyacı var anlamına geliyor. Oysa uzmanlara göre deprem kapıda!