Van'daki Arkeolojik Kazılar Bilime Işık Tutuyor
Van'da 3 yıldır devam eden arkeolojik kazılarda önemli bulgular tespit edildi. Çalışmalar, Kültür ve Turizm Bakanlığı izni ve Van Müze Müdürlüğü başkanlığında, Yüzüncü yıl üniversitesi öğretim üyeleri danışmanlığında yürütülüyor.
Van iline bağlı Uzuntekne Mahallesi İçimli mezrasında bulunan arkeolojik kazılar bilime ışık tutuyor.
Kazılar sonucunda, taşlarla örülmüş 3 oda ve 4 örme mezarın yanı sıra, 400'e yakın insan iskeleti bulundu.
Doç. Dr. Hakan Yılmaz, kazı alanındaki 7 mezarda yapılan antropolojik incelemelerde antik çağlarda kullanılan kafatası ameliyatlarının 4 farklı tekniği tespit ettiklerini belirtti.
Bu kazı çalışmalarının, bölgenin tarihine ve kültürüne ışık tutacak önemli bilgiler içerdiği vurgulandı.
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