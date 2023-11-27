İzmir Büyükşehir Belediyesi Yine Sınıfta Kaldı! 400 İş Yerini Deniz Suyu Bastı
İzmir’deki fırtınada esnaf ağır hasar aldı. Deniz seviyesi 60 santimetre yükseldi, alt yapı sorunu nedeniyle yüzlerce işyerleri su altında kaldı. Esnaf hasarın karşılanması için de hükümetten afet bölgesi ilan edilmesini istedi.
İzmir’i gözbebeği mekânları dakikalar içinde sular altında kaldı. Fırtına ile birlikte deniz seviyesi 60 santimetre yükseldi. İzmir’in alt yapısı yine sınıfta kaldı.
Kordon Boyu, Kıbrıs Şehitleri Caddesi, Bostanlı ve Mavişehir’de 400 üzerinde ev ve işyerini su bastı.
Kordon’daki 184 işyerinin 120’si kullanılamaz hale geldi. Esnafın hasarı büyük boyutlarda.
Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deniz seviyesi yükselmesi riskine karşı önlem almaya çağırdı. Şanlı önerilerini Ulusal Kanal aracılığı ile anlattı.
Hasarının çok yüksek olduğunu vurgulayan Şanlı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a afet bölgesi ilan edilmesini talebinde bulundu.
Vatan Partisi İzmir İl Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Serhan Bolluk esnafı ziyaret etti. Bolluk, “İzmir’de iklim krizi yok yönetim krizi var” dedi.