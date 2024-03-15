Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Bursa çıkarması!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Bursa'da halka seslendi. "Kendi çiftçimizi kendi halkımızı düşünen hükümetler kuracağız" dedi.

Editör: Yağmur Biçen
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Bursa'da halka seslendi. "Kendi çiftçimizi kendi halkımızı düşünen hükümetler kuracağız" dedi. Tacir köylülerinin sorunlarını dinleyen Perinçek, köylünün meyvesini Rusya'ya ihraç etmek istediğini söyledi, iktidarlarında ambargolara boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

Bursa Tacir Köylüleri Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ağırladı. Köy meydanında bir araya gelindi. Halkla kucaklaşan Perinçek, köylülerin sorunlarını dinledi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten Bursa çıkarması! - Resim : 1

Perinçek, kürsüden vatandaşlara seslendi. Çıkış yolu için Tacirlileri karara davet etti.

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı köyde su sorunu çözülmeyi bekliyor. Perinçek üretime vurgu yaptı, kaynakları doğru yere akıtacaklarını söyledi.

Köylülerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada Perinçek, iç siyasete dair mesajlar verdi.

Perinçek, Ramazan ayını gösteriş ve yeme içme ayına çevirenleri de eleştirdi. 

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Doğu Perinçek # bursa # 31 mart yerel seçimleri
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