Vatandaşın tatil hayali ekonomi engeline takıldı!

9 günlük Ramazan Bayramı tatili başladı ama İstanbul beklenen seviyede boşalmadı. Vatandaş tatil hayalini Kurban Bayramı'na erteledi.

Tatilin önündeki en büyük engel ise ekonomi. İstanbul'da kalanların planıysa şehir içinde gezmek oldu.

Tatil hayali kuran vatandaş duruma: "İstanbul niye boşalsın? Millet evinden çıkamıyor." diyerek isyan etti.

Emekliler için de durum aynı. Beklediği zammı bulamayan emekliler: "Nasıl çıkayım, 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Tatile gitmem 15 bin lira. 2 tane çocuğum var, nasıl gideyim?" ifadelerini kullandı.



