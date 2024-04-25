Vücuduna tornavida saplanan kişi hayatını kaybetti!

Olay, İstanbul Esenler'de meydana geldi. Çıkan kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vücuduna tornavida saplanan kişi hayatını kaybetti!
Editör: Yağmur Biçen

Çıkan arbedede, ismi öğrenilemeyen kişi, vücuduna saplanan tornavida ile ağır yaralandı; iş yerinde kurye olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kamerasının kayıtlarını, incelemek üzere aldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# tornavida # yaralama
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