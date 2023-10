Yağışlar barajları doldurdu mu? İSKİ barajlardaki doluluk oranını açıkladı: İşte 2 Ekim verileri...

Barajlardaki su oranı İstanbul’da insanların hayatlarını her zaman en fazla etkileyen etkenlerden biri olmuştur. Bu nedenle İstanbullular barajlardaki doluluk oranlarını her zaman merak ederler. Baraj doluluk oranları yağışlardan fazlasıyla etkilenir. Son on yılın en düşük su oranlarını gören İstanbul’daki barajlarda son durum nedir? 2 Ekim 2023 günü itibariyle İstanbul’da barajların doluluk oranları nedir?

İstanbullular açısından su sorunu oldukça yoğun hissedilmektedir. Her gün İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından güncel verileri paylaşılan baraj doluluk oranı bu yıl, 2023’te son on yılın en düşük seviyelerini görüyor. Son birkaç gündür artan yağışlar nedeniyle baraj doluluk oranları açısından olumlu beklentiler yaratsa da henüz baraj doluluk oranları açısından net bir şey söylemek mümkün değildir. İstanbul’da birden fazla sayıda bulunan barajların genel doluluk oranını İSKİ duyurdu.

2 Ekim 2023 itibariyle İstanbul’da barajların genel doluluk oranı %22,74 olarak belirlendi. İstanbul’da bulunan 10 barajın doluluk oranları kaça çıkmış durumda?

2 EKİM İTİBARİYLE HANGİ BARAJDA NE KADAR SU KALDI?