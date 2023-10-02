Karadeniz Bölgesinde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Yağmura dikkat edin! 2 Ekim için hava durumu...
Hava durumu günlük hayatı en çok etkileyen faktörlerden biridir. Hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılmaktadır. Hava durumunun nasıl olacağını bilmek isteyen insanlar internette bu sorunun cevabını aramaktadır. Peki 2 Ekim 2023 günü hava durumu nasıl olacak?
Hava durumu insanların hayatlarını en çok etkileyen olaylardan biridir. Bu nedenle hava durumu internette en çok aratılan sorulardan biridir. İnsanlar hava durumunu öğrenerek günlük işlerini planlarlar. İşte 2 Ekim 2023 günü için hava durumu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verdiği bilgilere göre ülke genelinde parçalı bulutlu hava beklenirken ülkemizin özellikle batı kesimlerinde yoğun yağış beklenmektedir. Marmara ve Ege bölgesinde mevsim normallerinde seyredecek olan hava sıcaklıkları ülkenin geri kalanında düşmeye devam edecek.
Doğu Karadeniz’de çok şiddetli yağışa karşı uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Karaman, Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Elazığ'ın doğu çevrelerinde de yoğun yerel yağış bekleniyor.
2 EKİM 2023 GÜNÜ İL İL GÜNCEL HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Balıkesir ve Tekirdağ çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kocaeli ve Sakarya'da yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
- SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
- MUĞLA °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- ADANA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MERSİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Karaman çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
- ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KONYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- BOLU °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİNOP °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, kıyı kesimlerinde beklenen yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kıyılarda batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.
- AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TOKAT °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bingöl, Şırnak ve Tunceli ile Erzincan'ın güney, Elazığ'ın doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
- ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- DİYARBAKIR °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SİİRT °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı