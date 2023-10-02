Maraş'ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 2 Ekim'de yaşanan son depremler...
Türkiye deprem kuşağında bulunan bir ülke olduğu için her gün çok sayıda deprem yaşanmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve AFAD her zaman gerçekleşen depremleri kaydederek kamuoyu ile paylaşır. Peki 2 Ekim'de hangi illerde ve kaç şiddetinde deprem oldu?
Deprem hayatımızın çok ciddi bir gerçeğidir. Bu gerçeği farkında olarak insanların çeşitli hazırlıklar yapması gerekmektedir. Örneğin hazırda afet çantası bulundurmak, afetlere karşı bilinçlenmek bunlardan sadece en basit olanlarıdır. Deprem ülkemizin yapısı nedeniyle de sıklıkla deprem yaşanmaktadır. Bu depremlerin büyük bir kısmı insanlar tarafından hissedilmez. Peki 2 Ekim 2023 günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem yaşandı?
AFAD’A GÖRE SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER
02-10-2023 06:47:08 38.124 37.24 7.01 ML 2.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 604943
02-10-2023 06:15:40 38.385 27.242 6.38 ML 1.4 Bornova (İzmir) 604944
02-10-2023 06:14:44 38.282 38.724 12.99 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 604946
02-10-2023 06:05:27 38.114 37.846 4.64 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 604945
02-10-2023 05:40:38 36.896 36.574 7.02 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep) 604947
02-10-2023 05:29:59 37.946 36.612 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 604948
02-10-2023 04:18:27 38.737 43.026 7.01 ML 2.2 Van Gölü - [06.14 km] Adilcevaz (Bitlis) 604942
02-10-2023 04:10:23 38.394 37.486 7.02 ML 2.4 Darende (Malatya) 604941
02-10-2023 03:51:45 35.586 45.996 15 ML 2.6 Penjwin, Süleymaniye (Irak) 604939
02-10-2023 03:43:53 37.768 35.619 7 MW 3.9 Kozan (Adana) 604934
02-10-2023 03:39:57 37.062 28.414 9 ML 1.3 Ula (Muğla) 604940
02-10-2023 03:36:27 37.041 36.854 5.82 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 604938
02-10-2023 03:28:50 37.784 37.721 9.99 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman) 604933
02-10-2023 03:25:44 36.319 26.842 8.33 ML 2.3 Ege Denizi - [68.39 km] Datça (Muğla) 604936
02-10-2023 03:25:12 36.806 36.258 7 ML 1.6 Dörtyol (Hatay) 604932
02-10-2023 03:21:55 38.374 37.358 7.01 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 604931
02-10-2023 03:07:06 38.329 27.196 10.97 ML 1.1 Buca (İzmir) 604937
02-10-2023 03:00:50 38.73 43.007 7.03 ML 1.2 Van Gölü - [06.59 km] Adilcevaz (Bitlis) 604935
02-10-2023 02:58:24 40.042 28.219 12.6 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa) 604930
02-10-2023 02:40:57 37.795 37.706 5.78 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) 604927
KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER
2023.10.02 06:47:08 38.1485 37.1883 5.0 -.- 3.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 06:15:40 38.3430 27.1538 8.3 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)
2023.10.02 06:05:27 38.1465 37.8158 5.0 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)
2023.10.02 05:40:39 36.8297 36.6633 18.9 -.- 1.3 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)
2023.10.02 05:30:00 37.9852 36.7478 8.9 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 05:22:10 39.1410 29.0142 11.7 -.- 1.5 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)
2023.10.02 05:11:03 38.2853 36.3902 4.8 -.- 2.5 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)
2023.10.02 04:58:29 38.3622 38.2267 3.5 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)
2023.10.02 04:18:27 38.7453 43.0137 7.1 -.- 2.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
2023.10.02 04:10:23 38.3800 37.4228 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 03:43:53 37.7655 35.5752 5.0 -.- 3.7 3.7 KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)
2023.10.02 03:39:58 37.0475 28.4307 11.5 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)
2023.10.02 03:36:27 37.0017 36.9550 9.4 -.- 1.7 -.- KORAHMETHUYUGU-MUSABEYLI (KILIS)
2023.10.02 03:21:55 38.3897 37.4237 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 02:58:24 40.0893 28.2183 10.0 -.- 1.5 -.- DURUMTAY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)
2023.10.02 02:40:44 38.7247 43.0732 11.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU
2023.10.02 02:30:27 38.5627 28.1195 15.6 -.- 1.3 -.- ELDELEK-SALIHLI (MANISA)
2023.10.02 02:19:35 38.0618 36.5837 6.1 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 02:12:52 38.7213 43.0545 5.0 -.- 3.9 3.8 ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)
2023.10.02 01:57:17 37.4938 37.2323 4.3 -.- 2.2 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 01:40:09 37.8957 36.4232 19.3 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 01:26:09 38.3077 38.2108 5.2 -.- 1.6 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)
2023.10.02 01:22:50 38.3468 27.2045 5.0 -.- 2.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)
2023.10.02 01:11:58 38.5172 37.5303 7.4 -.- 1.5 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)
2023.10.02 01:08:49 38.4693 37.2725 2.8 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 01:01:45 37.8355 36.4328 4.4 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)
2023.10.02 00:47:16 36.8407 31.1440 9.6 -.- 1.7 -.- BOGAZKENT-SERIK (ANTALYA)