Maraş'ta deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre 2 Ekim'de yaşanan son depremler...

Deprem hayatımızın çok ciddi bir gerçeğidir. Bu gerçeği farkında olarak insanların çeşitli hazırlıklar yapması gerekmektedir. Örneğin hazırda afet çantası bulundurmak, afetlere karşı bilinçlenmek bunlardan sadece en basit olanlarıdır. Deprem ülkemizin yapısı nedeniyle de sıklıkla deprem yaşanmaktadır. Bu depremlerin büyük bir kısmı insanlar tarafından hissedilmez. Peki 2 Ekim 2023 günü hangi illerde kaç şiddetinde deprem yaşandı?

AFAD’A GÖRE SON GERÇEKLEŞEN DEPREMLER

02-10-2023 06:47:08 38.124 37.24 7.01 ML 2.9 Elbistan (Kahramanmaraş) 604943

02-10-2023 06:15:40 38.385 27.242 6.38 ML 1.4 Bornova (İzmir) 604944

02-10-2023 06:14:44 38.282 38.724 12.99 ML 1.4 Battalgazi (Malatya) 604946

02-10-2023 06:05:27 38.114 37.846 4.64 ML 2.1 Doğanşehir (Malatya) 604945

02-10-2023 05:40:38 36.896 36.574 7.02 ML 1.6 İslahiye (Gaziantep) 604947

02-10-2023 05:29:59 37.946 36.612 7 ML 1.6 Onikişubat (Kahramanmaraş) 604948

02-10-2023 04:18:27 38.737 43.026 7.01 ML 2.2 Van Gölü - [06.14 km] Adilcevaz (Bitlis) 604942

02-10-2023 04:10:23 38.394 37.486 7.02 ML 2.4 Darende (Malatya) 604941

02-10-2023 03:51:45 35.586 45.996 15 ML 2.6 Penjwin, Süleymaniye (Irak) 604939

02-10-2023 03:43:53 37.768 35.619 7 MW 3.9 Kozan (Adana) 604934

02-10-2023 03:39:57 37.062 28.414 9 ML 1.3 Ula (Muğla) 604940

02-10-2023 03:36:27 37.041 36.854 5.82 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep) 604938

02-10-2023 03:28:50 37.784 37.721 9.99 ML 1.1 Gölbaşı (Adıyaman) 604933

02-10-2023 03:25:44 36.319 26.842 8.33 ML 2.3 Ege Denizi - [68.39 km] Datça (Muğla) 604936

02-10-2023 03:25:12 36.806 36.258 7 ML 1.6 Dörtyol (Hatay) 604932

02-10-2023 03:21:55 38.374 37.358 7.01 ML 2.1 Elbistan (Kahramanmaraş) 604931

02-10-2023 03:07:06 38.329 27.196 10.97 ML 1.1 Buca (İzmir) 604937

02-10-2023 03:00:50 38.73 43.007 7.03 ML 1.2 Van Gölü - [06.59 km] Adilcevaz (Bitlis) 604935

02-10-2023 02:58:24 40.042 28.219 12.6 ML 1.3 Mustafakemalpaşa (Bursa) 604930

02-10-2023 02:40:57 37.795 37.706 5.78 ML 1.4 Gölbaşı (Adıyaman) 604927

KANDİLLİ RASATHANESİNİN KAYDETTİĞİ SON DEPREMLER

2023.10.02 06:47:08 38.1485 37.1883 5.0 -.- 3.0 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 06:15:40 38.3430 27.1538 8.3 -.- 1.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR)

2023.10.02 06:05:27 38.1465 37.8158 5.0 -.- 2.0 -.- FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA)

2023.10.02 05:40:39 36.8297 36.6633 18.9 -.- 1.3 -.- YOLBASI-ISLAHIYE (GAZIANTEP)

2023.10.02 05:30:00 37.9852 36.7478 8.9 -.- 1.6 -.- CAMLICA-(KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 05:22:10 39.1410 29.0142 11.7 -.- 1.5 -.- HACIAHMETOGLU-SIMAV (KUTAHYA)

2023.10.02 05:11:03 38.2853 36.3902 4.8 -.- 2.5 -.- IGDEBEL-TUFANBEYLI (ADANA)

2023.10.02 04:58:29 38.3622 38.2267 3.5 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA)

2023.10.02 04:18:27 38.7453 43.0137 7.1 -.- 2.6 -.- ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)

2023.10.02 04:10:23 38.3800 37.4228 5.0 -.- 2.5 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 03:43:53 37.7655 35.5752 5.0 -.- 3.7 3.7 KAPIKAYA-KOZAN (ADANA)

2023.10.02 03:39:58 37.0475 28.4307 11.5 -.- 1.5 -.- CITLIK-ULA (MUGLA)

2023.10.02 03:36:27 37.0017 36.9550 9.4 -.- 1.7 -.- KORAHMETHUYUGU-MUSABEYLI (KILIS)

2023.10.02 03:21:55 38.3897 37.4237 5.0 -.- 2.1 -.- YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 02:58:24 40.0893 28.2183 10.0 -.- 1.5 -.- DURUMTAY-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA)

2023.10.02 02:40:44 38.7247 43.0732 11.0 -.- 1.6 -.- VAN GOLU

2023.10.02 02:30:27 38.5627 28.1195 15.6 -.- 1.3 -.- ELDELEK-SALIHLI (MANISA)

2023.10.02 02:19:35 38.0618 36.5837 6.1 -.- 1.4 -.- HACIOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 02:12:52 38.7213 43.0545 5.0 -.- 3.9 3.8 ESENKIYI-ADILCEVAZ (BITLIS)

2023.10.02 01:57:17 37.4938 37.2323 4.3 -.- 2.2 -.- YARBASI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 01:40:09 37.8957 36.4232 19.3 -.- 1.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 01:26:09 38.3077 38.2108 5.2 -.- 1.6 -.- IKIZCE-YESILYURT (MALATYA)

2023.10.02 01:22:50 38.3468 27.2045 5.0 -.- 2.1 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR)

2023.10.02 01:11:58 38.5172 37.5303 7.4 -.- 1.5 -.- GUDUL-DARENDE (MALATYA)

2023.10.02 01:08:49 38.4693 37.2725 2.8 -.- 2.0 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 01:01:45 37.8355 36.4328 4.4 -.- 1.6 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2023.10.02 00:47:16 36.8407 31.1440 9.6 -.- 1.7 -.- BOGAZKENT-SERIK (ANTALYA)