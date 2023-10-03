Yağmur İstanbul'a yaradı, barajlardaki doluluk yükseliyor? İSKİ açıkladı: 3 Ekim itibariyle İstanbul barajlarında doluluk oranı kaç oldu?

Barajlardaki su oranları tüm İstanbul'u yakından alakadar eden bir meseledir. İnsanlar İstanbul'da yağışların da başlamasıyla barajlardaki su oranlarının artmasını beklemişlerdi. Su oranı geçen günlere göre artmaya başlasa da hala son 10 yılın en düşük oranı olmaya devam ediyor. Yağışların devam etmesi umut yaratsa da çok sayıda insan bu oranları yakından takip etmektedir. Peki, 3 Ekim 2023 itibariyle hangi barajda ne kadar su kaldı?

Dün baraj doluluk oraları %22 iken bugün %23'e çıkmış olması çok sayıda İstanbulluyu sevindirdi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan baraj doluluk oranları bugün itibariyle %23.31'e çıkmış durumda. Peki, İstanbul'daki barajlarda ne kadar su kaldı? O barajlarda doluluk oranı arttı mı?

3 EKİM İTİBARİYLE İSTANBUL'DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI