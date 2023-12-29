Yalova'da Zimmet Davasında Karar Çıktı! 18 Sanık Hapis Cezasına Çarptırıldı
Yalova Belediyesi’ndeki "zimmete para geçirme" davasında karar çıktı. Görevden uzaklaştırılan Vefa Salman, eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de aralarında bulunduğu 18 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.
Yalova Belediyesi’nde "zimmete para geçirildiği" gerekçesiyle açılan davada 18 sanık hakkında hapis kararı verildi.
Tutuksuz yargılanan 38 sanıktan CHP'li eski Belediye Başkanı Vefa Salman "nitelikli zimmet" suçundan beraat ederken, "zimmet ihmali" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal 1 yıl 3 ay ve Başkan Yardımcısı Halit Güleç 6 yıl 3 ay hapis cezası aldı.
"Zimmet", "resmi belgede sahtecilik" ve "irtikap suçlarından" 45 yıl 3 ay hapse mahkum edilen mali hizmetler personeli Reşat Elgin'in de tutuklanmasına karar verildi. Elgin, duruşma salonundan cezaevine gönderildi.
18 sanığa hapis cezası veren mahkeme heyeti, diğer 20 sanığın beraatine hükmetti.
Kaynak: Anadolu Ajansı