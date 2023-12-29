Seçil Erzan Kendisini Tehdit Edenleri Açıkladı! İşte Fatih Terim Sorusuna Verdiği Yanıt

'Gizli fon' adı altında ünlü futbolcuların da olduğu isimleri dolandırdığı iddia edilen Eski Denizbank Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına başlandı.

Tutuklu olarak ifade veren Erzan'a avukatı Nazlı Nadide Karaaslan, "Seni neyle tehdit ettiler?" sorusunu yönetti. Bu geçen diyalog üzerine Mahkeme Başkanı da Erzan'a "Kimler tehdit etti. Daha önceden 150 kere soruldu bir şeyde söylemedi ama tekrar soralım. Sizi kimler tehdit etti hanımefendi? Kimler tehdit etti de para alıp vermek zorunda kaldınız?" sorusunu sordu.

Seçil Erzan bunun üzerine “Beni Ayhan Akman tehdit etti. Fırat etti. Semih etti, Mimar Çetin’in eniştesi vardı o etti. Süleyman Aslan etti. Birçok insan etti. Tanın etti, Merve..." diyerek isimleri açıkladı.

Seçil Erzan'dan Fatih Terim Sorusuna Yanıt

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre, duruşmada mahkeme başkanının soruları üzerine Fatih Terim diyaloğu da yaşandı.

"Seçil Erzan: 2020 yılında yine bir beni tanıyan bilen, bana güvenen bir insanın parasıyla ilgili çoğaltmak üzere yani bir fon adı altında değil ama yani ne istiyorsan onu yap dedi bana teslim etti.

Mahkeme Başkanı: Kim bu insan?

Seçil Erzan: Galatasaray camiasından birisi.

Mahkeme Başkanı: Evet. Kim?

Seçil Erzan: Sonra beyanda bulunabilir miyim?"

Seçil Erzan, hâkimin Fatih Terim sorusuna ise önce “Tamam” ardından “Yoruldum” diyerek yanıt vermekten kaçındı.

"Mahkeme Başkanı: Ama herkes anladı yani kim olduğunu buradan ben sorayım. Fatih Terim mi bahsettiğiniz kişi?

Seçil Erzan: Herkes onun sözüne güveniyordu biliyordu. Ne kadar oldu yani…

Mahkeme Başkanı: Yani 300 bin dolar diye bahsettiğiniz kişi Fatih Terim miydi?

Seçil Erzan: Tamam.

Müşteki Avukatı Öksüz: Sayın Başkanım sorularım var.

Mahkeme Başkanım: Sorularımız var. Buyurun Avukat Bey.

Seçil Erzan: Çok yoruldum."