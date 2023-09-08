Tekirdağ'da bir ağılda çıkan yangın, ormana sıçramadan söndürüldü. Çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Ambardere mevkiinde yer alan bir ağılda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek ormanı tehdit etti. 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, yangının ormana sıçramadan söndürülmesi daha büyük bir felaketin önüne geçti.

İlçede yaşayan Harun Ertuğrul isimli bir vatandaş, kendisine ait ağılda çıkan yangını görüce vatandaşlar ile birlikte durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın devam edereken alevlerin içine giren Ertuğrul, vatandaşların da yardımı ile ağılda bulunan eşek, koyun ve tavuklarını dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Ağıl sahibi Ertuğrul, yangının ormana sıçramadan söndülmesinin ardından itfaiye ekiplerine teşekkür ederken yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.