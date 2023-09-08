Römorka bağlı otomobil devrildi: 3 kişi yaralandı

Burdur Fethiye yolunda arkasında hameş römork takılı otomobil devrildi 3 kişi yaralandı.

Kaza Burdur Fethiye karayolu Yassıgüme mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Burdur’dan Fethiye istikametine giden İbrahim Y. idaresindeki 15 DE 870 plakalı otomobil arkasındaki odun yüklü Hameşle birlikte Yassıgüme köyü kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Arabanın arkasına bağlı olan hameş römorkta bulunan ağaçlar çevreye saçıldı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında kazada yaralanan İbrahim Y., Hatice Y., ve Ahmethan Y. ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.