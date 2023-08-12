Yaşam süresi en uzun iller belli oldu! İlk sıradaki şehir dikkat çekti

TÜİK verilerine göre oluşturulan listede yaşam süresi en uzun iller arasında Tunceli ilk sırada yer alıyor. Tunceli'den hemen sonra Muğla geliyor. Üçüncü en uzun yaşam süresine sahip şehir ise Mardin oldu. Peki diğer illerin yaşam süresi ortalaması nasıl? İşte merak edilen o listenin ayrıntıları...

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN İLLER

1. TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2. MUĞLA

Erkek: 77.7