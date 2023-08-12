Yaşam süresi en uzun iller belli oldu! İlk sıradaki şehir dikkat çekti
Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehirler belirlendi! TÜİK'in en son verilerine göre oluşturulan listede erkeklerin ve kadınların en uzun yaşam süresi ortalamaları ile genel ortalaması şehirde belirtildi! Birinci olan şehrimiz ise dikkat çekti! İşte o liste...
TÜİK verilerine göre oluşturulan listede yaşam süresi en uzun iller arasında Tunceli ilk sırada yer alıyor. Tunceli'den hemen sonra Muğla geliyor. Üçüncü en uzun yaşam süresine sahip şehir ise Mardin oldu. Peki diğer illerin yaşam süresi ortalaması nasıl? İşte merak edilen o listenin ayrıntıları...
YAŞAM SÜRESİ EN UZUN İLLER
1. TUNCELİ
Erkek: 76.2
Kadın: 85.7
Genel Ortalama: 80.5
2. MUĞLA
Erkek: 77.7
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