Yaşam süresi en uzun iller belli oldu! İlk sıradaki şehir dikkat çekti

Türkiye'de yaşam süresi en uzun şehirler belirlendi! TÜİK'in en son verilerine göre oluşturulan listede erkeklerin ve kadınların en uzun yaşam süresi ortalamaları ile genel ortalaması şehirde belirtildi! Birinci olan şehrimiz ise dikkat çekti! İşte o liste...

Yaşam süresi en uzun iller belli oldu! İlk sıradaki şehir dikkat çekti
Yaşam süresi en uzun iller belli oldu! İlk sıradaki şehir dikkat çekti
Son Güncelleme:

TÜİK verilerine göre oluşturulan listede yaşam süresi en uzun iller arasında Tunceli ilk sırada yer alıyor. Tunceli'den hemen sonra Muğla geliyor. Üçüncü en uzun yaşam süresine sahip şehir ise Mardin oldu. Peki diğer illerin yaşam süresi ortalaması nasıl? İşte merak edilen o listenin ayrıntıları...

YAŞAM SÜRESİ EN UZUN İLLER

Yaşam süresi en uzun iller belli oldu! İlk sıradaki şehir dikkat çekti - Resim : 1

1. TUNCELİ

Erkek: 76.2

Kadın: 85.7

Genel Ortalama: 80.5

2. MUĞLA

Erkek: 77.7

# yaşam süresi # tunceli # ankara
Çok Okunanlar
1 42 yaşındaki Uğur Bilgin gizemli nişanlısıyla evliliğe doğru adım adım!
2 1 saatte sivilceyi kurutan İbn-i Sina karışımı!
3 İşte 6.000 TL altı en iyi akıllı telefonlar
4 Burun direğini kıran koltuk altından daha beter koku!
5 Sosyal medyanın dilinden düşmeyen ilaç!