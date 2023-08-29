Yaylada doğum sancısı çeken kadın hastaneye yetiştirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde yaylada doğum sancısı başlayan kadın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışmasıyla hastaneye götürüldü.

Yaylada doğum sancısı çeken kadın hastaneye yetiştirildi
Yaylada doğum sancısı başlayan kadın 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı
Editör: Süleyman Daban
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İlçeye bağlı Anaköy Sarık Yaylası'nda doğum sancısı başlayan 26 yaşındaki Rukyete Mengen'in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.
Acil Sağlık ekiplerine ait aracın yaylaya çıkamaması üzerine bölgeye UMKE personeli gönderildi.
Ulaşımın güçlükle sağlandığı yolda Mengen'e ulaşan UMKE görevlileri, yaklaşık 5 saat süren çalışmayla hamile kadını sağlık görevlilerine teslim etti.
Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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