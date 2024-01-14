Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yeni haftada soğuk hava yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı yükselecek.

Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirterek şunları söyledi:

"Batı ve iç bölgelerin tamamında sıcaklıklar hızla artacak ve mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Salı çarşamba ve perşembe günü de yine kademeli bir artışla yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmesini bekliyoruz."

YAĞIŞLAR KUVVETİNİ ARTIRACAK

Yağışlar, salı kuvvetini artıracak. Karadeniz Bölgesi'nin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun yüksek bölgeleri ile Akdeniz'in doğusunda kar ve karla karışık yağmur görülebilecek.

Çelik, yağışlarla ilgili şu bilgileri de paylaştı:

- Pazartesi günü için kıyı Ege ve Akdeniz’de görülecek yağışlar, salı günü için Doğu Anadolu’nun doğu haricinde tüm yurtta görülecek. Marmara, kıyı Ege, Akdeniz bölge genelinde kuvvetli yağış bekliyoruz.

ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'İN HAVA DURUMU

Çelik, Ankara, İstanbul ve İzmir'in hava durumuyla ilgili şunları aktardı: