10 terörist daha etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatları ile 10 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

10 terörist daha etkisiz hale getirildi
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MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"ÇELİKTEN PENÇELERİMİZ TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ PARAMPARÇA ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

- Çelikten pençelerimiz teröristlerin inlerini paramparça etmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
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# terörle mücadele # pkk ypg
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