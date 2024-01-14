10 terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Gara bölgelerine düzenlenen ani hava harekatlarıyla 10 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

"ÇELİKTEN PENÇELERİMİZ TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ PARAMPARÇA ETMEYE DEVAM EDİYOR"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: