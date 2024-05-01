Yola çıkacaklar dikkat! İşte kara yollarında durum

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Tem Otoyolu'nda üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Babaeski-Lüleburgaz kavşakları 92-95. kilometreleri Kuzey Taşıma Yolu'nda, kesimler halinde şerit daraltılacak, trafik akışı diğer şeritlerden sağlanacak.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 8-9. kilometrelerinde Karataş Viyadüğü'nün Çankaya kavşağı istikameti, genleşme derzi değişimi sebebiyle trafiğe kapatılacak. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü olarak devam edecek.

Aydın-Çeşme ve Çanakkale-Karşıyaka bağlantı kollarının aydınlatma direklerinin montaj çalışmaları dolayısıyla 9 Mayıs'a kadar, 23.00-05.00 saatlerinde, yol araç trafiğine kapatılacak. Trafik akışı otogar istikametinden sürdürülecek.

Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-25. kilometreleri, Nevşehir-Aksaray yolunun 30-36. kilometreleri ve Diyarbakır-Mardin yolunun 13-16. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleşiyor.

Trabzon-Rize yolunun 43. kilometresindeki Çamburnu Tüneli'nde yapılacak elektrik sistemi bakım onarım çalışması nedeniyle, 6 Mayıs'a kadar, 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanacak.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 31-35. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak devam edecek.