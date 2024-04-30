Yoldan çıkan bir otomobil nehre uçtu

Olay, Erzincan'da meydana geldi. Erzincan-Kemah yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil Fırat Nehrine uçtu.

Yoldan çıkan bir otomobil nehre uçtu
Editör: Yağmur Biçen
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Kaza, bugün saat 16. 00 sıralarında Erzincan - Kemah yolunda yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Kemah’tan Erzincan istikametine seyir halindeki Opel Astra marka otomobil sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampolden Fırat Nehrine uçtu. Sürücü son anda araçtan atlayarak kendini kurtardı.

Eriyen kar sularıyla birlikte debisi artan Fırat Nehri’nde bir süre sonra otomobil sürüklenerek gözden kayboldu. Otomobilin bulunması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlattı.

Doktorlar arasında kavgaDoktorlar arasında kavgaYurt

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# nehir # trafik kazası
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