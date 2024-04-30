Doktorlar arasında kavga

Hekime şiddet bu sefer de Giresun'da yaşandı. Muayene için giden bir doktorla, muayene olmak istediği doktor arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Doktorlar arasında kavga
Editör: Yağmur Biçen
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Alınan bilgilere göre, Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Üroloji kliniğine muayene için gelen isminin açıklanmasını istemeyen bir doktorla muayene olmak istediği Dr. Uğur Semiz arasındaki tartışma şiddete dönüştü. Her iki doktorda birbirinden davacı oldu.

 BAŞHEKİMDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayla ilgili açıklama yapan Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Fazıl Kulaklı, "Hastanemiz Üroloji Kliniğinde görevli Asistan Doktorumuz Uğur Semiz’e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırı hakkında hukuki süreç başlamıştır ve bu sürecin yakinen takipçisi olacağız” dedi.
Giresun Tabip Odası ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Asistan hekimlerinden Dr. Uğur Semiz bugün saat 15.30 sularında görevi başında iken bir hastası tarafından darp edilmiştir. Hekim arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız” açıklamasını yaptı.

"MÜDAFAA HAKKIMI KULLANDIM"

İsmini açıklamak istemeyen doktor ise, “Bir hekim olarak tedavi almaya gittim. En doğal hakkım olan sağlık hakkımdan mağdur bırakıldım. Mobing tehdit ve saldırıya uğradım ve nefsi müdafaa davranışında bulunarak olay yerinden çıktım ve tüm hukuksal haklarımı kullandığım” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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