Yozgat merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Yozgat merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 zanlı tutuklandı.

Yozgat merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Yozgat merkezli DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları çalışmada, terör örgütü DEAŞ adına çatışma bölgelerinde silahlı eylemlere katıldıkları ve yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaparak Yozgat, Mersin ve Adana'da saklandıkları tespit edilen Suriye ve Irak uyruklu 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken, bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # Asayiş # deaş # Yozgat
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