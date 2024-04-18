Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depreme ilişkin açıklama yaptı: "Yaralımız yoktur"

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan yaşanan Tokat depremine ilişkin açıklama yaptı.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depreme ilişkin açıklama yaptı: "Yaralımız yoktur"
Editör: Metehan Gül
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Bugün Tokatta meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem hakkında Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan açıklamada bulundu.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan depremin hasara neden olduğu Yozgat’ın Kadışehri ilçesine bağlı köylerde incelemelerde bulundu. Özkan yaptığı açıklamada Yozgat’ta depremden kaynaklı yaralı bulunmadığını söyledi.

Özkan yaptığı açıklamada, “Buna da şükür. Allah kötüsünü vermesin. Çok şükür yaralımız yok. Vefat eden insanımız yok. Herkese geçmiş olsun” dedi.

YOZGAT'IN 3 İLÇESİNDE EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA VERİLDİ!

Deprem dolayısıyla Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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