Yozgatlı Çiftçi Tarlasına Cumhuriyet 100 Yaşında Yazdı

Yurdun çeşitli bölgelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu erkenden başladı. Yozgatlı bir çiftçi, Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünü hatırlatarak, 72 dekarlık tarlasına "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı.

Yozgatlı Çiftçi Tarlasına Cumhuriyet 100 Yaşında Yazdı

Yozgat'ta bir çiftçi tarlaya ‘Cumhuriyet 100 yaşında’ yazdı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çiftçlik yapan 61 yaşındaki Erdal Yerden, 72 dekarlık tarlasına traktörün pulluğu ile toprakta iz bırakarak "Cumhuriyet 100 yaşında" yazdı. Erdal Yerden, "Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan etmiş olduğu, Cumhuriyetimizin 100. yılına nedeniyle böyle bir yazı yazma gereği duydum." dedi.

Yaklaşık 3 saatte yazının tamamlandığını söyleyen çiftçi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir" sözünden ilham aldığını ifade etti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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